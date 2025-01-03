У Сумах пролунав вибух

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. Вранці 3 січня вибух пролунав у Сумах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зауважимо, що у Повітряних силах попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибух у Сумах

Про вибухи у Сумах стало відомо об 8:31.

У Сумах чути звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

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Додамо, що о 07:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Втім, вже о 07:35 додалася загроза застосування балістичного озброєння для Полтавської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Близько 8:00 в Повітряних силах повідомили про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Зауважимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибухів у Сумах.