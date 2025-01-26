Росія продовжує атакувати Україну. У ніч на 26 січня у Сумах пролунав вибух.

Повітряну тривогу в області оголосили ще о 18:33. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

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Що відомо про вибухи в Сумах

Росія не вперше завдає удару по Сумах. Зокрема, 23 січня у двох районах міста впали уламки безпілотників.

Тоді орієнтовно о 18:55 міський голова повідомляв дані про збиття "Шахедів" у Сумах та закликав людей перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Вже о 20:51 він сповістив про падіння безпілотників у двох районах міста.

За його словами, всередині вищезгаданих безпілотних літальних апаратів може міститися вибухівка, що може свідчити про загрозу для місцевого населення. Наразі, згідно з оприлюдненою інформацією, даних про постраждалих немає.

Окрім цього, 21 січня окупанти вдарили по житловому сектору Сум, спричинивши пожежу. Тоді внаслідок російської атаки було пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, зокрема частково зруйновавано верхній поверх двоповерхового будинку.