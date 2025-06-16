З вечора 15 червня Росія розпочала традиційну атаку ударними дронами. У кількох містах було чути вибухи. Гучно було і в Сумах.

О 20:57 на Сумщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Сумах

Біля 00:37 Повітряні сили повідомили про перебування "Шахедів" на півночі, центрі та півдні Сумщини. Військові попередили, що ті рухаються курсом на південь.

Близько 00:42 у Сумах пролунав вибух.

Нагадаємо, що у ніч на 15 червня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Противник влучив по об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Внаслідок вибухів і падіння уламків виникли пожежі, також є пошкодження житлових будинків та транспортних засобів.

Як пишуть ЗМІ, Росія активізувала удари по Україні та запускає дрони на великих висотах, що ускладнює їх збиття. За останні чотири тижні відбулося сім найбільших дронових атак. Москва може виробляти близько 2700 дронів "Шахед" на місяць, і це дозволяє росіянам запускати понад 300 або 400 дронів за ніч.