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24 Канал Новини України У Сумах пролунав вибух
19 червня, 14:09
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У Сумах пролунав вибух

Дмитро Усик

Вдень 19 червня на Сумщині оголосили тривогу. Вже за кілька хвилин у Сумах пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Сумщині

Так, вибух у Сумах пролунав приблизно о 14:05.

Тривогу в Сумській області оголосили о 13:52. Повідомлялося про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження, 
– попередили Повітряні сили.

Вже за кілька хвилин оборонці неба зафіксували швидкісну ціль на Сумщину.

 

 