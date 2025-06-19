У Сумах пролунали вибухи, ворог запускав різні типи зброї

Увечері 19 червня в Сумах чули вибухи. 24 Канал розкаже деталі.

Увечері росіяни атакували кілька міст України. Вони запустили "Шахеди" і ракети.

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Що відомо про вибухи у Сумах увечері 19 червня

Про те, що в Сумах гучно, повідомили кореспонденти Суспільного. За хвилину в області оголосили тривогу.

За даними "Кордон.Медіа", в місті працює ППО по "Шахеду". Також у цьому ЗМІ написали про три вибухи в Сумах.

Суспільне навело дані тільки про два вибухи.

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О 23:02 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. О 23:08 – про те, що на місто іде дрон. За хвилину стало відомо про швидкісну ціль на Суми. Монітори писали, що це ракета.

Таким чином, росіяни атакували Суми різними типами зброї. Відбій по балістиці дали о 23:24.

Моніторингові канали повідомляли, що на місто можуть летіти 4 "Шахеди". Досить швидко стало ясно, що їх більше і вони прямують не тільки на обласне місто, але на Сумщину. В Повітряних силах підтвердили цю інформацію.

Де зараз тривога в Україні

Загалом тривога шириться Україною й охопила вже низку областей. Будьте в укритті, якщо у вашому регіоні пролунали сирени!