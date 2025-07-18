У Сумах пролунав вибух
- У Сумах 18 липня пролунав вибух.
- В області оголошена повітряна тривога.
Вдень 18 липня у Сумах пролунав вибух. У регіоні є небезпека ударів дронами і КАБами.
З 08:35 на Сумщині оголошена повітряна тривога через небезпеку застосування противником ударних безпілотників та керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.
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Вибухи у Сумах
О 14:08 пролунав вибух у Сумах. Про це повідомляють ЗМІ. Що саме окупанти використали для атаки наразі невідомо.
Нагадаємо, що росіяни 18 липня обстріляли Кам'янський район на Дніпропетровщині, застосувавши безпілотники. 2 людей загинули, понад десяток отримали поранення.
Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об'єкт, приватні житлові будинки й транспортні засоби.
Також на Дніпропетровщині окупанти поцілили в електровоз. На жаль, машиніст загинув. Помічник машиніста зазнав поранення. Він перебуває в стабільному стані.
До слова, на російський дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. Рабин і його родина, які перебували в автомобілі, не постраждали, але машина сильно пошкоджена.