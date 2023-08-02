На місці ракетного удару в Сумах врятували понад 60 унікальних гравюр: у МВС показали відео

В Сумах рятувальникам вдалось врятувати значну частину унікальних ліноритів. Це частина експонатів виставки Миколи Бондаренка про Голодомор.

29 липня ворожа ракета зруйнувала навчальний корпус Сумського міжрегіонального вищого професійного училища, де був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині.

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З початку його відкриття тут діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна – 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція включала 89 робіт,

– розповіли в обладміністрації.

Після ракетної атаки росіян унікальні роботи нашого земляка, завдяки яким практично весь світ дізнався про Геноцид українців, опинились під завалами.

Завдяки злагодженій роботі підрозділів ДСНС України у Сумській області, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка – 66 гравюр – були врятовані.

Унікальні лінорити, присвячені Голодомору діставали з-під завалів / Фото Сумської ОВА

У МВС оприлюднили кадри рятувальної операції:

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