У Сумах "Шахед" знищив 15 квартир: можуть бути загиблі

У Сумах ворожий БплА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок. Попередньо, було пошкоджено 30 квартир.

За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Ймовірно, є загиблі.

Дивіться також Дрони вдарили по нафтозаводу в Рязані: показуємо на карті, де розташоване місто й НПЗ

Наслідки російської атаки

Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані,

– повідомили в ОВА.

З-під завалів вдалося врятувати 10 мешканців, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. У повідомленні мовиться, що ймовірно, є жертви. Наразі інформація уточнюється.

Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що серед постраждалих є 5 дітей.

За інформацією Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, гасіння пожежі триває. Він додав, що ще троє людей можуть бути зниклі безвісти.

Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. На місці працюють всі необхідні служби.

Удар по житловому будинку в Кривому Розі: що відомо