Росія вдарила по медзакладу в Сумах: є постраждалі, наслідки уточнюють

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які не становили загрози. Зокрема, ворог знову атакував Суми.

Зранку 28 вересня у Сумах чули вибухи. Відомо, що там є два влучання ударними дронами типу "Шахед".

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Атакували заклад охорони здоров'я

Згодом у Сумській ОВА уточнили, що Росія атакувала заклад охорони здоров'я. За попередньою інформацією, є постраждалі, однак кількість поки не уточнювали.

Наслідки атаки росіян уточнюють. Інформація може змінюватись.

У місті є прильоти

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Артем Кобзар розповів деталі щодо російського удару. За його словами, у місті є два влучання "Шахедів".

Він сказав, що на місці працюють усі необхідні служби. Також він закликав не викладати фото та відео із місця події.

Наразі більше жодних деталей не відомо.

Новини невтішні,

– написав міський голова Сум Олександр Лисенко.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.