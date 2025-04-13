У Сумах поранена дівчинка 2025 року народження, – Зеленський

Вранці 13 квітня Росія завдала цинічного удару по центру Сум. Серед поранених, зокрема, є дівчинка, якій не було і року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що після російської атаки в Сумах відомо про 34 убитих людини. Ще 117 людей були поранені, у тому числі діти. Зокрема, постраждала дівчинка 2025 року народження.

За словами президента, лікарі й всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти і врятувати якнайбільше людей. Зеленський подякував усім службам, які за лічені хвилини були на місці і які почали рятувальні роботи.

Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита св**ота може робити таке,

– додав президент.