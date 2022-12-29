На Суми, – Кім попередив про запуск перших ракет

Російські військові здійснюють чергову масовану ракетну атаку. За словами глави Миколаївської ОВА, перші ворожі снаряди полетіли на Суми.

Зранку 29 грудня у більшості областей України пролунала повітряна тривога. Невдовзі стало відомо про запуски ракет росіянами.

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Росіяни випустили ракети

На Суми перші ракети. На жаль,

– написав Кім.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Не нехтувати повітряною тривогою закликав також глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він підкреслив, що існує загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації.

За наявною інформацією, о 08:17 ППО спрацювала на Чернігівщині. Нагадуємо, що ні в якому разі не варто знімати на фото та відео роботу ППО. Якщо ж у вас відповідна спокуса виникла, то не викладайте матеріали у мережу. Не допомагайте росіянам, здаючи оборонні позиції України.

Зауважимо, що наразі у телеграм-каналах може активно нестися про прольоти ракет у низці областей. Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам і не панікувати. Зберігайте спокій і залишайтеся у сховищах. Цей простий алгоритм може врятувати вам життя.

Що відомо про загрозу ракетного удару

Близько пів на 6 ранку перші сирени пролунали на Сході. Тоді й з'явилося повідомлення про підйом ворожої стратегічної авіації у режимі радіомовчання. Відповідна активність, як правило, супроводжується ракетним ударом.

Вже о 06:00 повітряну тривогу оголосили у Києві, а о 08:00 – по всій території України.

Зауважимо, що станом на 06:20 стало відомо про авіаційну групу росіян, яка налічувала 10 повітряних суден. Мовилося про Ту-95. Також не виключалося, що окупанти використають для атаки Ту-22м3. На той момент про запуски ракет не повідомляли.

Водночас в ОК "Південь" розповіли про активність ворога в акваторії Чорного моря. Росіяни вивели спочатку два надводні, а потім ще один підводний ракетоносії. Загальний залп ракет типу "Калібр" – 20 одиниць.