Суми вчинили геройський подвиг, зупинивши елітні танкові війська Росії, – Арестович

Російські окупанти покинули Сумську область найпершою зі всіх. Місцеві жителі вчинили неймовірний подвиг, після якого ворог вже не оговтався.

Російські окупанти покинули територію Сумщини, не зумівши подолати опір українців. Місцеві українці здійснили подвиг, якого ніхто не очікував.

Читайте також Дискусії тривають, – Квін відповіла, чи може Україна отримати винищувачі

Подвиг Сум

Як повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович, Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.

В нас усі міста – герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками. Там організували партизанську війну та відрізали окупантам все забезпечення,

– розповів Арестович.

Дивіться до теми – ЗСУ збили "надсучасний" російський гелікоптер Ка-52