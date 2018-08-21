Суми приймуть матч Україна – Чорногорія у відборі до ЧЄ-2020 з гандболу

Суми були обрані місцем проведення першого домашнього матчу чоловічої збірної України з гандболу у відборі до чемпіонату Європи-2020.

28 жовтня на майданчику Сумського легкоатлетичного манежу відбудеться поєдинок Україна – Чорногорія. Початок гри о 18:30.

"Суми – місто, яке завжди забезпечує збірні України гідними умовами для тренування та ігор, а сумські вболівальники завжди відчайдушно підтримують національні команди", – пояснили свій вибір у Федерації гандболу України.

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Нагадаємо, що Україна потрапила 8-ї відбірної групи разом з Данією, Чорногорією та Фарерськими островами. Дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат Європи-2020.

У 2018-му українці проведуть два матчі відбірного турніру: 24 жовтня в Архусі проти Данії і 28 жовтня в Сумах проти Чорногорії.

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