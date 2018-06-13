Сумку Hermes Birkin продали за рекордну суму на європейському аукціоні: деталі

12 червня у Лондоні відбувся традиційний аукціон Christie's. Торги відзначились встановленням нового рекорду.

Про це повідомляє ВВС.

Уживану сумку бренду Hermes Birkin зуміли продати за 217 114 доларів. Відтак продаж аксесуару встановив новий рекорд в Європі. Найдорожча ж сумка у світі була продана у 2017 році за 380 тисяч доларів.

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Згідно з описом, сумка золотого кольору виготовлена у 2008 році зі шкіри крокодила. Замок стильного аксесуара зроблений із білого золота та оздоблений діамантами. Її ширина складає всього 30 сантиметрів, а стан 10-річного виробу належить до так званого "другого ступеня". Це означає, що на сумці немає видних пошкоджень.



Одна з найдорожчих сумок світу

Автор аксесуару назвав його Himalaya Birkin, оскільки його колір нагадує схили Гімалаїв. Із аксесуарами Hermes Birkin були помічені американські зірки, зокрема, Кім Кардашян, Вікторія Бекхем та Селін Діон. Тому, ймовірно, аксесуар придбала голлівудська знаменитість.

Відомо, що сумки Hermes Birkin коштують від 9,3 тисячі доларів. Однак виріб нелегко придбати, оскільки охочих мати стильний аксесуар занадто багато. Відтак навіть зірки повинні чекати на свою чергу.