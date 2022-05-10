Сумна новина і велика втрата, – Офіс Президента й ТКГ відреагували на смерть Леоніда Кравчука

Україну 10 травня сколихнули сумна новина про смерть першого президента часів незалежності Леоніда Кравчука. Він також був головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Сході ще до нападу Росії.

У ТКГ відреагували на його смерть. Також з'явилась реакція голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, повідомляє 24 канал.

До теми Помер перший Президент України Леонід Кравчук

Реакція Тристоронньої контактної групи

У ТКГ висловили глибокі співчуття рідним та близьким Леоніда Макаровича Кравчука.

Леонід Макарович був мудрим політиком, патріотом України, справді історичною постаттю у здобутті нашої Незалежності. Світла пам'ять світлій людині,

– написали на сторінці ТКГ у телеграмі.

Зазначимо, що Леонід Кравчук очолив Тристоронню контактну групу в липні 2020 року. Відповідний указ про таке призначення з'явився тоді на сайті глави держави.

Реакція Офісу Президента

Відреагували на смерть Леоніда Кравчука й в Офісі Президента. Зокрема, його очільник Андрій Єрмак.

Сумна новина і велика втрата. Я був особисто знайомий з ним, чим насправді пишаюсь. Леонід Макарович був мудрим патріотом України, справді історичною фігурою у здобутті нашої Незалежності,

– сказав Єрмак.

Останні заяви Кравчука

Перший президент України влітку переніс операцію на серці. Він помер внаслідок затяжної хвороби у віці 88 років. Леонід Кравчук святкував останній свій День народження 10 січня 2022 року. Теперішній президент України Володимир Зеленський вітав його зі святом та бажав швидшого одужання.

Реагував Леонід Макарович й на повідомлення про напад Росії перед тим як він відбувся. Зокрема, казав, що готовий закрити рідну землю грудьми. Він написав лист-звернення до українського народу, віддав його українським журналістам Дмитру Гордону та Олесі Бацман. Він запевняв, що ніхто й ніколи не підкорить волелюбний народ України.

Також він разом з іншими президентами Віктором Ющенком та Леонідом Кучмою закликали напередодоні вторгнення Росії підписантів Будапештського меморандума довести, що документ "не був простим обманом". Політики оприлюднювали відповідне звернення.

Про смерть Кравчука стало відомо в ефірі 24 каналу: дивіться відео