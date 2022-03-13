На Сумщині 13 березня "зелених коридорів" не буде
13 березня 2022 , 02:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Живицького
На Сумщині 13 березня не буде "зелених коридорів". Водночас робота над їхньою організацією у майбутньому – триває.
Новину повідомив Дмитро Живицький – очільник Сумської обласної військової адміністрації. У соцмережах він оперативно інформує про ситуацію в області.
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Сумщина! 13 березня 2022 "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі,
– мовиться у повідомленні.
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що 12 березня з Сумщини вдалося евакуювати 8 тисяч людей.
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