На Сумщині бомбили агрофірму, базу відпочинку і будинки: загинула одна людина
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Ситуація на Сумщині залишається неспокійною. Окупанти продовжують бомбити область.
У селі Битиця Сумського району проросійські бойовики зруйнували житловий будинок та агрофірму. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зверніть увагу У Сумах 9 березня також діятиме режим гуманітарного коридору
Окупанти зруйнували будинок і агрофірму
Він опублікував інформацію, що внаслідок бомбардування загинула одна людина, ще одну травмували.
Окупанти влучили в будинок і агрофірму / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Внаслідок бомбардування загинула людина / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Бомба влучила в базу відпочинку
Інша бомба окупантів влучила на базу відпочинку "Сонячна галявина". Відомо, що внаслідок цього 4 особи зазнали поранень.
Бомба влучила в базу відпочинку / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Росіяни продовжують гатити по мирному населенню в Сумах
Перед цим росіяни скинули бомбу на житлові будинки в Сумах. Внаслідок цього загинули 22 людини, є багато поранених. Будинки зруйновані вщент.
Зауважимо, що в Сумах з 9:00 до 21:00 9 березня діятиме режим гуманітарного коридору. Евакуйованих планують везти до Полтави.
Повний текст публікації:
Сумський район. Продовження звіту за 8 березня 2022 року. В ніч на 8 березня друга бомба російської авіації потрапила у житловий будинок у селі Битиця.
Будинок, офіс агрофірми та автомобіль – знищено. Одна людина загинула, ще одна травмована. Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку "Сонячна Поляна".
На щастя, жодна людина не загинула, але 4 зазнали поранень. Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних мешканців!
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