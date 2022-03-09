На Сумщині бомбили агрофірму, базу відпочинку і будинки: загинула одна людина

Ситуація на Сумщині залишається неспокійною. Окупанти продовжують бомбити область.

У селі Битиця Сумського району проросійські бойовики зруйнували житловий будинок та агрофірму. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зверніть увагу У Сумах 9 березня також діятиме режим гуманітарного коридору

Окупанти зруйнували будинок і агрофірму

Він опублікував інформацію, що внаслідок бомбардування загинула одна людина, ще одну травмували.



Окупанти влучили в будинок і агрофірму / Фото з телеграму Дмитра Живицького



Внаслідок бомбардування загинула людина / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Бомба влучила в базу відпочинку

Інша бомба окупантів влучила на базу відпочинку "Сонячна галявина". Відомо, що внаслідок цього 4 особи зазнали поранень.



Бомба влучила в базу відпочинку / Фото з телеграму Дмитра Живицького

Росіяни продовжують гатити по мирному населенню в Сумах

Перед цим росіяни скинули бомбу на житлові будинки в Сумах. Внаслідок цього загинули 22 людини, є багато поранених. Будинки зруйновані вщент.

Зауважимо, що в Сумах з 9:00 до 21:00 9 березня діятиме режим гуманітарного коридору. Евакуйованих планують везти до Полтави.

Повний текст публікації:

Сумський район. Продовження звіту за 8 березня 2022 року. В ніч на 8 березня друга бомба російської авіації потрапила у житловий будинок у селі Битиця.

Будинок, офіс агрофірми та автомобіль – знищено. Одна людина загинула, ще одна травмована. Третю бомбу росіяни скинули на базу відпочинку "Сонячна Поляна".

На щастя, жодна людина не загинула, але 4 зазнали поранень. Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних мешканців!

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