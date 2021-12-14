На Сумщині діти вкрали у батьків авто й поїхали ним до Харкова

У Харкові знайшли 2 братів із Сумщини, які вкрали сімейне авто, утікаючи з дому. Один із дітей навчився кермувати машиною в інтернеті.

Хлопці віком 10 та 15 років вирішили покинути дім після сімейної сварки. Один із братів посварився з батьком через розбитий смартфон.

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Старший брат кермував уперше в житті

Братів шукали впродовж 3 днів, опитуючи друзів хлопців та переглядаючи відео по камерах спостереження. Спочатку поліціянти знайшли у полі поблизу Харкова вкрадений автомобіль Ford Focus. За кілька годин після цього волонтери помітили дітей у метро на залізничому вокзалі. Там їх вони й затримали та передали поліції.



Поліція знайшла братів-утікачів: дивіться відео



Хлопці втекли з родини взявши не тільки машину, а й гроші та банківські картки. Старший брат сидів за кермом уперше в житті. Він зміг проїхати лиш 60 кілометрів, поки не застряг у полі. Далі хлопці прямували до Харкова.

Я весь час завантажував різні програми, вчив знаки, дивився відео і бачив у тата, як він керує. До цього жодного разу не сідав. Ми дочекалися ночі, втекли через вікно, сіли за машину і поїхали,

​– зізнався підліток-утікач.

У розмові з поліціянтами хлопці зізналися, що 2 доби ночували у машині, а на 3 день попросили переночувати у незнайомих людей.

Неповнолітні й авто: останній випадок

У Луцьку 16-річний хлопець разом із друзями втікав від поліції на батьковому автомобілі. Він протаранив пішоходів на переході.

У ДТП найбільше постраждала 39-річна жінка, яка перебуває у комі в реанімації. Медики не роблять ніяких прогнозів щодо її стану.

За словами однолітків, 16-річний хлопець любить деколи "погасати" на автомобілі. Наразі неповнолітнього водія помістили в ізолятор тимчасового тримання.

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Утечу з дому старший підліток організував уже вдруге за рік. У лютому 2021 року його розшукували 2 доби й знайшли в Києві. Тоді він дістався туди автостопом.