На Сумщині окупанти вбили понад 100 людей, пошук зниклих триває, – Живицький

У Сумській області станом на 13 квітня відомо вже про понад 100 вбитих окупантами цивільних українців. Значна кількість людей зникли безвісти, їхні пошуки тривають.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Посадовець підкреслив, що кількість знайдених вбитих, на жаль, збільшується з кожним днем.

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Ситуація на Сумщині

За словами Живицького, у Сумській області щодня знаходять тіла зі зв'язаними руками, слідами катувань, кулевими пострілами у голову. Безліч людей пропали безвісти, є ті, хто перебуває у полоні окупантів – по них працює переговорна група.

Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо. На дорогах, трасах і в лісах знайдені розстріляні автівки, що сталось з людьми з цих авто – достеменно невідомо,

– зазначив очільник Сумської ОВА.

Живицький наголосив, що люди, які пережили окупацію, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки, мають серйозну психологічну травму.

Окупанти обстрілювали все навколо, гатили з танків, автоматів та гранатометів по мирних мешканцях, по стареньких і дітях. Люди переховувались на болотах, сільгосппідприємствах, у силосних ямах. "Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", – додав голова Сумської ОВА.

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До слова, разом з тим у регіоні поступово відновлюють об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, останніми днями в області відновили електропостачання для майже 25 тисяч абонентів, ще близько 500 домогосподарств залишаються без світла.

Дмитро Живицький також розповів, що у Сумській області відновлюється проїзд по дорогах, йде процес розмінування. Крім того, відновлюється залізничне сполучення з низкою міст Сумщини, активно здійснюється посівна кампанія.

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