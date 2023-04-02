На Сумщині окупанти вдарили з міномета по молоковозу: є загиблі
Джерело:Сумська ОВА
Російські військові 2 квітня вкотре атакували Сумську область. Росіяни рано вранці вдарили по регіону з міномета.
Окупаційні війська близько 5 ранку обстріляли один із населених пунктів Новослобідської громади. Під вогнем росіян опинився молоковоз.
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Загинули водій молоковоза та експедитор
Унаслідок обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор.
"Я прошу жителів Сумщини бути особливо обережними. Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки. Адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя і життя ваших рідних!", – наголосив тимчасовий виконувач обов'язків голови Сумської ОВА Тарас Савченко.
Росія у березні масовано обстріляла Сумську область
- Уночі 24 березня Росія масовано атакувала Сумську область ракетою, "Шахідами" та керованими авіаційними бомбами. Відразу десять ворожих винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П.
- Також окупаційні війська вели вогонь з "Градів" та ствольної артилерії. Під вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Річківська та Миколаївська селищні громади.
- Внаслідок обстрілів загинув цивільний чоловік, ще дві особи отримали поранення. Майже вщент було зруйновано будівлю поліції. Через це загинув 1 співробітник поліції, ще 5 – отримали поранення.
- Нещодавно в Сумській області побував президент Володимир Зеленський. Глава держави відвідав Охтирку та вручив почесну відзнаку міста-героя.
- Крім того, Зеленський 28 березня відвідав кордон України з Росією на Сумщині. Український лідер зустрівся з прикордонниками, які прикривають рубежі держави.