На Сумщині окупанти вдарили з міномета по молоковозу: є загиблі

Російські військові 2 квітня вкотре атакували Сумську область. Росіяни рано вранці вдарили по регіону з міномета.

Окупаційні війська близько 5 ранку обстріляли один із населених пунктів Новослобідської громади. Під вогнем росіян опинився молоковоз.

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Загинули водій молоковоза та експедитор

Унаслідок обстрілу загинули 2 людини – водій молоковоза та експедитор.

"Я прошу жителів Сумщини бути особливо обережними. Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки. Адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя і життя ваших рідних!", – наголосив тимчасовий виконувач обов'язків голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

Росія у березні масовано обстріляла Сумську область