На Сумщині організували "зелений коридор" для техніки ворога, там є наші полонені, – голова ОДА
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У Сумській області 1 березня організували "зелений коридор" для техніки ворога, яка прямує з Осоївки. Там є українські полонені.
Про "зелений коридор" для техніки агресора у мережі о 14:50 повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
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"Зелений коридор" для техніки ворога на Сумщині
Краснопілля. "Зелений коридор" для ворожої техніки, що йде з Осоївки,
– написав Живицький.
Він додав, що його організували за наказом президента.
За словами глави ОДА, у росіян в заручниках є українські громадяни. Наразі колона прямує на обмін полоненими.
Нагадаємо, об 11:46 Живицький повідомив, що через Суми їде колона важкої техніки росіян. Він зазначив, що є загроза вуличних боїв.
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