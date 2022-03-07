На Сумщині піймали 14 окупантів: є медики, оператори-навідники та водії військової техніки

7 березня 2022 , 14:32
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Джерело:

Нацполіція

Російські військові, які вторглися в Україну, продовжують потрапляти в полон до нашої армії. Тільки на Сумщині 7-го березня вдалося спіймати 14 окупантів.

Колона російських окупантів рухалася у напрямку Сум. Українські військові змогли взяти у полон 14 нападників.

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Поліцейські вже встановили осіб нападників й проводять допити.

Серед полонених окупантів

  • військовий медик;
  • оператори-навідники БМП;
  • водії військової техніки;
  • водії спеціалізованих машин;
  • командувач їх групи.


На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція


На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція


На Сумщині піймали 14 окупантів / Фото Нацполіція


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Автор: Михайло Гема