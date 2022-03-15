На Сумщині погодили "зелені коридори" 15 березня: якими будуть напрямки і час евакуації

15 березня на Сумщині погодили "зелені коридори" для евакуації містян. Дізнайтеся, з яких населених пунктів і коли можна буде виїхати.

У своєму телеграм-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про відкриття "зелених коридорів" в області.

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Якими будуть "зелені коридори" на Сумщині 15 березня

Важливо! Час "режиму тиші" на усіх маршрутах "зелених коридорів" триватиме від 09:00 до 21:00. Час виїзду з Сум – 19:30.

В евакуаційні автобуси саджатимуть лише: жінок, дітей, людей поважного віку, а також людей з інвалідністю. Першочергово – вагітні жінки, жінки з дітьми, а потім уже люди з інвалідністю та люди поважного віку.

Також зазначається, що до евакуаційних автобусів можна сідати зі домашніми улюбленцями. Тож не залишайте їх, будь ласка.

Чоловіки можуть виїхати з населених пунктів лише за кермом легкових автомобілів.

Погоджені напрямки руху:

Тростянець – Лубни

Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.

Частково на автобусах, а також на особистому транспорті.

Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вулиця Кеніга стадіон імені Куца – вулиця Скрябіна – вулиця Татаренко – вулиця Б. Хмельницького – вулиця Гришина (об'їзна) – вулиця Шевченка і далі у бік міста Суми.

Час виїзду колони: 9:00.

Крім того, додаткові автобуси виїдуть з міста Лохвиця. Їхній час відправлення оголосять згодом.

Суми – Лубни

Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а от з міста Лохвиця на Сумщину відправлять автобуси. Вони вивозитимуть тих, у кого немає особистого транспорту.

Місця збору у Сумах:

Основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)

БК "Хімік"

вулиця Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана"

"Більбоу" на проспекті Курському

ТЦ "Мануфактура"

Час збору буде уточнено згодом, попередньо – 13:00. Час початку руху першої колони – 9:00.

Лебедин – Лубни

ВОРОЖБА (Лебединська громада) – Бишкинь – Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Місце збору: місто Лебедин, вулиця Сумська 12.

Час виїзду колони: 9:00.

Конотоп – Лубни

Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.

З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00.

Місце: площа перед міськрадою.

Шостка – Лубни

Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни.

З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Час виїзду колони: 9:00.

Місце: площа перед міськрадою.

Будьте взаємоввічливими та бережіть один одного. Якщо ви пересуваєтеся на особистому транспорті, то не покидайте колону, щоб уникнути можливої небезпеки.

До теми – Вечірній брифінг Верещук за 14 березня – дивіться відео: