На Сумщині повідомляють про вибухи: ОВА застерігає про артобстріли

У Сумській області знову чути вибухи. Є загроза артобстрілу з боку росіян, тому всім треба пройти в безпечне місце.

Останніми днями ситуація на кордоні з Росією в Сумській області не є спокійною. Обласна військова адміністрація повідомила про чергову небезпеку й сьогодні, 18 травня.

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Загроза артобстрілу

Зокрема, у Сумській ОВА про небезпеку повідомили мешканців Шосткинського району. Повідомлення опублікували за інформацією на 16:28.

Є загроза того, що російські загарбники почнуть артобстріл нашої прикордонної території. Радили всім йти в укриття негайно.

Після цього місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи в регіоні.

Провокації росіян на кордоні з Сумщиною

Кілька днів тому на кордоні з Росією в Сумській області до України намагалась прорватись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Були обстріли, але загону наших прикордонників вдалося зупинити ворога та його підлу провокацію. На жаль, загинув один наш захисник. При цьому прикордоння Сумщини обстрілюють часто. Тільки за 17 травня зафіксували понад 70 вибухів.

Також 17 травня була друга спроба прорвати держкордон у Сумській області зі сторони Росії. Ворожим угрупованням зробити цього не вдалось. Однак тривав запеклий бій. Після протистояння ворога вибили та ситуація стала більш стабільною.

Але російські окупанти не хочуть зупинятися. Тому 18 травня зранку вони знову вдарили по Сумщині артилерією. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідська громади.

Обстріли в інших регіонах України

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати всю нашу територію. Мовиться навіть про ту, де немає активних бойових дій. У ніч на 18 травня про обстріли та вибухи повідомляли мешканці Одеси та Дніпра.

Вранці 18 травня на Дніпропетровщині також прозвучали сирени. У Дніпрі місцеві жителі повідомили про вибухи. Згодом стало повітряне командування "Схід" повідомило, що у місті спрацювала система ППО.

Обстріли та вибухи також чують люди й на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Мовиться про Херсонщину. Місцеві повідомляли про вибухи в самому Херсоні. Також про обстріли кажуть і в легендарній Чорнобаївці, що у передмісті Херсона. За словами очевидців, там загорілися будинки, є обірвані дроти та пошкоджена газова труба.

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