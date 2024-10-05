На Сумщині пролунали вибухи: окупанти вдарили ракетою

Російські окупанти не припиняють терор українських регіонів і їхніх жителів. Так, цього разу вкотре під прицілом ворога опинилася Сумщина.

Там зранку 5 жовтня прогриміли вибухи. Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі.

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Вибух на Сумщині

Із самого ранку в Сумській області почали лунати сирени повітряної тривоги. Так, тривогу оголосили в регіоні о 6:04.

Через хвилину в Повітряних силах попередили про небезпеку.

Сумська область – ракетна небезпека,

– ішлося в повідомленні.

Через кілька хвилин в регіоні пролунав вибух, про що повідомили в місцевому телеграм-каналі.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.