На Сумщині росіяни розстріляли родину, яка розвозила хліб

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення. Зокрема на Сумщині вони буквально розстріляли цілу родину, яка розвозила хліб.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, що родина розвозила хліб для потреб місцевої громади.

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Найманці знали маршрут доставки хліба

Дмитро Живицький зазначив, що особисто спілкувався з пораненою жінкою, яка зараз перебуває у лікарні. З її слів, найманці знали весь маршрут родини та місця, куди вони возили хліб.

Вони знали, що це – місцеві підприємці, яким майже по 70 років. Жінка у важкому стані в лікарні, чоловік, на жаль, загинув,

– підкреслив він.

Також очільник області додав, що відбуваються провокації зі сторони окупантів. Так, 19 березня вони заїхали на територію Краснопільської громади та пропонували людям буцімто гуманітарну допомогу. Містяни відмовилися, адже з рук убивць брати нічого не збираються.

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