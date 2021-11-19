На Сумщині стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі
Джерело:Держекоінспекція
В Охтирському районі, що на Сумщині, трапилась розгерметизація нафтопроводу Лутище-Качанівка. Через це відбувся витік нафти.
Це трапилось 19 листопада. Про аварію повідомили Державну екологічну інспекцію в Сумській області.
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Через аварію трапився витік нафти на Сумщині
Після повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка, фахівці Держекоінспекції виїхали на місце аварії, щоб:
- з'ясувати усі обставини події;
- заміряти точну площу забрудненої ділянки;
- відібрати проби ґрунту.
На Сумщині посеред поля трапився розлив нафти / Фото Держекоінспекції
Внаслідок аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтоводяної суміші на ділянці зораного поля. Орієнтовна площа забруднення – 210 квадратних метрів,
– з'ясували у відомстві.
Також запевнили, що комісія Нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" публічного акціонерного товариства "Укpнaфта" обстежує територію навколо нафтопроводу, щоб встановити та ліквідувати причини аварії.
Причиною розливу нафти була розгерметизація нафтопроводу /Фото Держекоінспекції
Останні виливи нафти: коротко
- У вересні на Сумщині на тому ж підприємстві "Охтирканафтогаз" стався вилив нафти. Причина – розгерметизація нафтозбірного колектору на одній із ділянок.
- 30 липня 2021 року на Львівщині біля Сколе вздовж польової дороги розлили нафтопродукти. Це трапилось біля нафтової свердловини "Південна Стинава".
- У жовтні в Росії біля Камчатського півострова трапився витік нафтопродуктів в Авачинську затоку. Місцеві серфери скаржились на погіршення зору, а на берег вода виносила тисячі мертвих тварин.