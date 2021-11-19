На Сумщині стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі

В Охтирському районі, що на Сумщині, трапилась розгерметизація нафтопроводу Лутище-Качанівка. Через це відбувся витік нафти.

Це трапилось 19 листопада. Про аварію повідомили Державну екологічну інспекцію в Сумській області.

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Через аварію трапився витік нафти на Сумщині

Після повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка, фахівці Держекоінспекції виїхали на місце аварії, щоб:

з'ясувати усі обставини події;

заміряти точну площу забрудненої ділянки;

відібрати проби ґрунту.



На Сумщині посеред поля трапився розлив нафти / Фото Держекоінспекції

Внаслідок аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтоводяної суміші на ділянці зораного поля. Орієнтовна площа забруднення – 210 квадратних метрів,

– з'ясували у відомстві.

Також запевнили, що комісія Нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" публічного акціонерного товариства "Укpнaфта" обстежує територію навколо нафтопроводу, щоб встановити та ліквідувати причини аварії.



Причиною розливу нафти була розгерметизація нафтопроводу /Фото Держекоінспекції

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