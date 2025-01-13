На Сумщині ворожий БпЛА впав на об'єкт критичної інфраструктури: люди без світла

Росіяни атакували Сумську область вдень 13 січня. Внаслідок атаки люди залишилися без енергопостачання.

Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на допис ОВА. Ворог неперервно б'є по Сумщині. Досить часті повідомлення про те, що в область заходять чергові "Шахеди" або що на міста та села летять КАБи. 12 січня росіяни влучили дроном у рейсовий автобус.

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Що відомо про удар по Сумщині 13 січня

В ОВА написали, що, на щастя, люди не постраждали. Але російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади.

Через це без світла залишилися 185 населених пунктів у двох районах – Конотопському та Сумському.

Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення перейшли на резервне живлення,

– повідомили в ОВА.

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Через нічну атаку були знеструмлення

Зранку 13 січня повідомили про аварійні відключення світла на Житомирщині. Повітряні сили збили 78 БпЛА, а загалом росіяни запустили їх понад сотню. У Житомирській області працювала ППО.