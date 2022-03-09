На Сумщині загарбники обстріляли будинок та базу відпочинку: загинула людина та є поранені, фото
9 березня 2022 , 03:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Схоже, що цинізм окупантів просто немає меж. Ворог продовжує обстрілювати цивільні об'єкти в Україні.
У ніч на 8 березня 2022 року російська бомба влучила у житловий будинок у селі Битиця.
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Ситуація на Сумщині
Було знищено будинок, офіс агрофірми та автівку. На жаль, загинула одна людина, ще одна – була травмована.
Третя бомба окупантів потрапила у базу відпочинку "Сонячна Поляна". Загиблих немає, проте 4 людини зазнали поранень.
Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних мешканців!,
– додав Живицький.