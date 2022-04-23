На Сумщині змінили час комендантської години: зміни лише на період Великодньої ночі

У Великодню ніч на Сумщині змінили графік настання комендантської години. Очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький закликає місцевих бути особливо обережними та уважними на час святкування Великодня.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів про формат святкування Великодня на Сумщині. Про важливі зміни він повідомив у своєму телеграм-каналі і додав, що храми проводитимуть Літургії без участі вірян.

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Комендантська година на Сумщині у Великодню ніч триватиме з 23:00 до 05:00. Живицький просить без нагальної потреби не виходити на вулицю, не пересуватись містом та за його межами.

У посиленому режимі працюватиме Нацполіція, територіальна оборона та всі інші системи правопорядку регіону. Усі представники релігійних конфесій та церков, які проводитимуть Служби вночі – робитимуть це за закритими дверима, відвідування заборонене,

– зазначає очільник Сумської ОВА.

Для вірян будуть доступні онлайн-трансляції богослужінь та по телебаченні, додає Живицький.

Інформація про можливі провокації Росії саме у Великодню ніч – правда, тому закликаю усіх бути обережними та уважними,

– підкреслив губернатор області.

Також голова Сумської ОВА попросив у темну пору доби не перебувати на вулиці – це потрібно для посиленого правопорядку та світломаскування.

Нагадаємо, що напередодні Великодня працівники ДСНС також закликають українців бути пильними.

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