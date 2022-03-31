На Сумщину везуть 7 фур гуманітарної допомоги ООН
31 березня 2022 , 07:01Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Дмитра Живицького
У Сумську область 31 березня прибуде гуманітарний конвой ООН. Їдуть 7 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Деякі з фур поїдуть до звільненого від окупантів Тростянця. Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Читайте також Вже близько 300 тисяч людей покинули Сумщину з часу вторгнення Росії
Що везе ООН
Живицький повідомив, що допомога включає речі першої потреби та харчі. Крім цього, на Сумщину привезуть багато поліетиленової плівки.
Нею закриватимуть розбиті вікна, щоб у будинках було тепло. Також нею огортатимуть майно від дощу та інших погодних умов.
Важливо – ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: