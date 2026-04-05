Мінус МТ-ЛБ, автівки, склади та укриття: ДПСУ вгатили дронами по окупантах на Сумщині
5 квітня, 01:33
Мінус МТ-ЛБ, автівки, склади та укриття: ДПСУ вгатили дронами по окупантах на Сумщині

Данило Муринський
Основні тези
  • Прикордонники ДПСУ завдали удару по окупантах на Сумщині, знищивши техніку та склади.
  • Внаслідок атаки були знищені транспортер МТ-ЛБ, автівки, квадроцикли, укриття та група піхотинців.

Прикордонники-пілоти БпЛА підрозділу РУБпАК "Прайм" провели успішну операцію на Сумщині. Окупанти втратили багато техніки та складів.

Українські військові також знищили й особовий склад окупантів. Про це повідомили в ДПСУ.

Дивіться також "Вщент розбита, але не здана": село Покровка на Сумщині – під контролем ЗСУ 

Як ДПСУ знищували окупантів?

Пілоти БпЛА з ДПСУ завдали серйозного удару по окупантах на Північно-Слобожанському напрямку. Внаслідок атаки українських військових росіяни втратили:

  • транспортер МТ-ЛБ;
  • вантажні та легкові автівки;
  • квадроцикли;
  • укриття;
  • склади ПММ та БпЛА;
  • групу піхотинців.

Українські захисники знищують росіян на Сумщині: дивіться відео

Українські прикордонники також знищили російських піхотинців, які намагалися пройти через газову трубу.

Яка зараз ситуація на Сумщині?

  • Росіяни розкидають фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині за допомогою безпілотників. Купюри мають написи із закликами до колабораціонізму та QR-коди.

  • Окупанти завдали удару по цивільному підприємству в Сумській області, внаслідок чого спалахнула пожежа і поранено троє людей. Поранені чоловіки 50 і 30 років, а також жінка 54 років.

  • Російські авіабомби влучили у житловий сектор Глухова в Сумській області, внаслідок чого постраждали 11 осіб, включаючи дитину. Це був удар по гуртожитку закладу освіти.