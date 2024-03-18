Кордон із Росією непростий, – Демченко про спроби проникнення ДРГ на Сумщині та ворожі обстріли
Наразі ситуація на кордоні з Росією доволі-таки непроста. Окупанти щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Окрім того, на територію України періодично намагаються прорватися ворожі ДРГ.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби. Андрій Демченко зауважив, що найбільше спроб заходу російських ДРГ фіксують саме на Сумщині, передає 24 Канал.
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Що відбувається на кордоні з Росією
Андрій Демченко наголосив, що кордон з країною-агресором досить непростий, передусім через обстріли. Окупанти щодня завдають ударів і по Сумській, і по Чернігівській, і по Харківській областях.
Лише цього місяця зафіксовано нашими прикордонними нарядами, разом з іншими складовими Сил оборони, близько 2 тисяч обстрілів, які здійснила Росія, застосовуючи різноманітне озброєння,
– наголосив речник.
Демченко зазначив, що найбільше обстрілів припадає саме на Харківщину та Сумщину. Окрім того, українські захисники продовжують фіксувати спроби заходу ворожих ДРГ.
Звісно, не щоденно спроби заходу ДРГ, але з такою регулярною періодичністю продовжують фіксуватися. Найбільше таких випадків саме по Сумському напрямку,
– уточнив Демченко.
Спікер зауважив, що кілька днів тому одразу 3 ворожі диверсійно-розвідувальні групи були викриті на різних напрямках по Сумщині. Їх викрили прикордонники спільно з усіма складовими Сил оборони. Далі по російських ДРГ завдали удару, щоб вибити їх за межі нашої країни.
До речі, для викриття ДРГ також застосовують і технічні засоби. Зокрема, БпЛА, за допомогою яких моніториться ситуація в прикордонні, по лінії кордону.
Спроба заходу ворожої ДРГ була на Сумщині й близько тижня тому. По ній відразу відкрили вогонь, аби не допустити дій щодо наших захисників.
Бо ми розуміємо, що, хоч ворог і виношує плани для того, щоб встановити місця розташування Сил оборони і куди надалі завдавати ударів, але, звісно, що ворожі ДРГ також своїми силами намагаються знищити вогневі позиції або завдати ударів по наших захисниках,
– констатував речник Держприкордонслужби.
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Як одразу трьом ДРГ завадили пробратися вглиб
- 17 березня в ДПСУ повідомили, що на Сумщині прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили 3 ворожим ДРГ пробратися вглиб України.
- Зокрема, у першому випадку прикордонники виявили декілька диверсантів, що рухалися з території країни-агресора. По них відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій.
- В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.
- Для посилення напрямків заходу російських ДРГ висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ. Також було залучено артилерійський і мінометний розрахунки.