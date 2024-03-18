Кордон із Росією непростий, – Демченко про спроби проникнення ДРГ на Сумщині та ворожі обстріли

Наразі ситуація на кордоні з Росією доволі-таки непроста. Окупанти щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Окрім того, на територію України періодично намагаються прорватися ворожі ДРГ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби. Андрій Демченко зауважив, що найбільше спроб заходу російських ДРГ фіксують саме на Сумщині, передає 24 Канал.

До речі На Сумщині пролунав 341 вибух: Росія била з авіації, мінометів, артилерії та РСЗВ

Що відбувається на кордоні з Росією

Андрій Демченко наголосив, що кордон з країною-агресором досить непростий, передусім через обстріли. Окупанти щодня завдають ударів і по Сумській, і по Чернігівській, і по Харківській областях.

Лише цього місяця зафіксовано нашими прикордонними нарядами, разом з іншими складовими Сил оборони, близько 2 тисяч обстрілів, які здійснила Росія, застосовуючи різноманітне озброєння,

– наголосив речник.

Демченко зазначив, що найбільше обстрілів припадає саме на Харківщину та Сумщину. Окрім того, українські захисники продовжують фіксувати спроби заходу ворожих ДРГ.

Звісно, не щоденно спроби заходу ДРГ, але з такою регулярною періодичністю продовжують фіксуватися. Найбільше таких випадків саме по Сумському напрямку,

– уточнив Демченко.

Спікер зауважив, що кілька днів тому одразу 3 ворожі диверсійно-розвідувальні групи були викриті на різних напрямках по Сумщині. Їх викрили прикордонники спільно з усіма складовими Сил оборони. Далі по російських ДРГ завдали удару, щоб вибити їх за межі нашої країни.

До речі, для викриття ДРГ також застосовують і технічні засоби. Зокрема, БпЛА, за допомогою яких моніториться ситуація в прикордонні, по лінії кордону.

Спроба заходу ворожої ДРГ була на Сумщині й близько тижня тому. По ній відразу відкрили вогонь, аби не допустити дій щодо наших захисників.

Бо ми розуміємо, що, хоч ворог і виношує плани для того, щоб встановити місця розташування Сил оборони і куди надалі завдавати ударів, але, звісно, що ворожі ДРГ також своїми силами намагаються знищити вогневі позиції або завдати ударів по наших захисниках,

– констатував речник Держприкордонслужби.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Бердичі, Орлівку, Тоненьке та Торське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як одразу трьом ДРГ завадили пробратися вглиб