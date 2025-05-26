Ворог розширює напрямки заходу малих штурмових груп: у ДПСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Росіяни невпинно намагаються захопити українські землі. Зокрема, російські війська активізувалися на окремих відтинках Харківської та Сумської областей.

Окрім цього, на Сумському напрямку ворог застосовує тактику спроб малими штурмовими групами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Яка зараз ситуація на Сумському напрямку

За даними речника Держприкордонслужби, російські солдати активізувалися не лише на окремих відтинках в межах Харківської та Сумської областей, а й безпосередньо по лінії фронту, де розташовані прикордонні підрозділи. Ворог також застосовує тактику спроб заходу малими штурмовими групами.

Найбільш активно – це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівіше від Журавки – це напрямок населених пунктів Володимирівка, Веселівка,

– розповів Демченко.

Він додав, що прикордонні підрозділи та ЗСУ завдають ураження по групах, які заходять на українську територію чи просуваються у напрямку кордону. Однак, росіяни продовжують відправляти своїх військових на українську територію.

За словами Демченка, таким діям російської армії передують численні обстріли української території з артилерії, дронів та авіації. Зокрема, на Сумщині ворог завдає ударів по українських позиціях КАБами та некерованими авіаційними ракетами. Тоді як у Харківській області росіяни посилили штурми біля Вовчанська та на Купʼянському напрямку.

Окрім цього, окупанти атакують з території Росії, а саме з населеного пункту Строївка, який розташований практично на кордоні з країною-агресоркою.

До слова, раніше у DeepState розповіли про ситуацію на Сумщині. Там заявили, що наразі українським Силам оборони вдалося дещо стабілізувати різке просування росіян у глибину області.