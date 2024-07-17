Вимикали максимальну кількість черг: у Сумській області була аварія в енергетичній мережі

В енергетичній мережі Сумської області 16 липня сталась аварія. Як наслідок довелось застосувати максимальну кількість графіків відключення світла, однак станом на ранок 17 липня аварійні відключення скасували.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Дивіться також До 70% споживачів одночасно: як відключатимуть світло 17 липня

Маємо системну аварію в енергетичній мережі України. На Сумщині введена максимальна кількість черг відключень, у тому числі спеціальні графіки аварійних відключень,

– зазначив Дрозденко.

Керівник ОВА запевнив, що енергетики роблять усе можливе.

"Сподіваємося на покращення ситуації", – додав він.

Аварію усунули, а відключення скасували

В "Сумиобленерго" повідомили, що на ранок 17 липня НЕК "Укренерго" скасувало всі аварійні відключення на території Сумщини:

02:02 – скасування третьої черги СГАВ,

02:34 – скасування першої і другої черги СГАВ,

02:52 – скасування з шостої до десятої черги ГАВ.

03:45 – скасування з першої до п'ятої черги ГАВ.

Наразі в області застосовуються лише графіки погодинних відключень:

з 02:00 до 06:00 – в обсязі двох черг,

з 06:00 до 17:00 – в обсязі трьох черг,

з 17:00 до 22:00 – в обсязі чотирьох черг;

з 22:00 до 24:00 – в обсязі трьох черг.

Енергетики додали, що 16 липня був складний день, адже аварійна ситуація на енергетичному об'єкті спричинила масові аварійні відключення. Через це одночасно діяли різні графіки.

Ми щиро співчуваємо всім і розуміємо, як важко без світла. Енергетики Сумщини та всієї України роблять усе, щоб зберегти це світло і щоб його було якомога більше. Ми також на собі відчуваємо всі знеструмлення, адже живемо поруч із вами,

– наголосили енергетики.

В "Сумиобленерго" також пояснили, що зараз енергосистема України весь час працює в аварійному режимі. Причина – численні руйнування об'єктів енергетики через обстріли російської армії. Проводиться ремонтна кампанія в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, тому через значний дефіцит потужностей застосовуються графіки погодинних відключень.

Ситуація в енергосистемі

Сьогодні, 16 липня, у низці областей України були введені екстренні відключення світла через значний дефіцит електроенергії та спеку.

Завтра в Україні графіки відключень діятимуть увесь день, а найбільше відключень буде у вечірній час доби.

До слова, після 20 липня ситуація з відключеннями покращиться. Тоді з ремонту виведуть декілька об'єктів генерації електроенергії.