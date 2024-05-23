На Сумщині активізувалися російські ДРГ: у ДПСУ розповіли, що прагнуть дізнатися росіяни

Росіяни активізували проникнення своїх диверсійно-розвідувальних груп у Сумську область. Цю активність окупанти проводять з єдиною метою.

Зокрема, ворог хоче дізнатися як побудована оборона у Сумській області. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Цікаво Не захоплення Харкова та Сум: якою є мета наступу росіян на Півночі

Демченко пояснив ситуацію з ДРГ на Сумщині

Речник ДПСУ зазначив, що у Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Водночас у Чернігівській області цього не фіксують.

Сумщина – це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що щодня російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока,

– розповів Демченко.

Він пояснив, що основна ціль ворожих диверсійно-розвідувальних груп полягає, щоб знайти місця розташування наших підрозділів та дізнатися, як побудована оборона. Це потрібно ворогу, щоб надалі завдавати туди ударів зі свого потужного озброєння.

"Також ДРГ може мати завдання завдавати ураження по наших позиціях власними силами, але цю загрозу хлопці добре розуміють. Застосовуються всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі ДРГ", – підкреслив речник.

Яка загроза наступу ворога у Сумській області