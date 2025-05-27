В одній з громад Сумщини стався витік нафтопродуктів: які наслідки

У Сумській області в Андріяшівській громаді стався витік нафтопродуктів. Внаслідок цього забруднено понад 25 соток землі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Роменської РВА Валентину Назаренко.

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Що відомо про витік нафтопродуктів у Сумській області

Валентина Назаренко розповіла, що витік нафтопродуктів у Андріяшівській громаді стався 26 травня поблизу села Попівщина.

На земельній ділянці у полі було зафіксовано вилив нафтопродуктів у звʼязку з розгерметизацією трубопроводу НГВК "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта",

– зазначила посадовиця.

Вона також наголосила, що державний інспектор проінформував її щодо фіксації факту забруднення нафтовмісною сумішшю 2 земельних ділянок. Їхня площа складала 0.0297 гектара (майже 3 сотки) та 0.2300 гектара (23 сотки).

Також було відібрано проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторного вимірювання забруднення.

Очільниця Роменської РВА зауважила, що розгерметизацію трубопроводу наразі усунули. На місці збирають нафтовмісну суміш та вивозять забруднений ґрунт.

Назаренко резюмувала, що, враховуючи обсяги забруднення та неприналежність пошкодженого трубопроводу до магістральної системи, у РВА вирішили не присвоювати цьому витоку статусу надзвичайної ситуації.