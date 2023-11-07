В одній з областей України збільшили комендантську годину

Від 9 листопада у Сумській області зміниться тривалість комендантської години. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх змінив тривалість комендантської години в регіоні.

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Що відомо про зміни комендантської години у Сумській області

Артюх вніс зміни до розпорядження від 25 травня 2023 року № 205-ОД "Про запровадження комендантської години". Починаючи з 9 листопада, комендантська година в області триватиме від 23:00 по 5:00. В цей час в регіоні заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток. Також забороняється рух транспортних засобів.

Зазначимо, що до 9 листопада в Сумській області комендантська година діє з 23:00 до 04:00.

До слова, в Івано-Франківській області теж виступили з пропозицією збільшити час комендантської години з 23:00 до 05:00. Втім Рада оборони регіону рішення не підтримала, тож, як і раніше, комендантська година Прикарпатті триватиме з 00:00 до 05:00.

В Україні пропонують ввести штрафи за порушення

Народні депутати зареєстрували у Верховній раді законопроєкт №10195, який пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години для громадян та підприємців.

Законопроєкт напрацювали разом з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією. Відомства пропонують запровадити для порушників штрафи:

для звичайних громадян – від 8 500 до 17 000 гривень;

для бізнесу – від 51 000 до 102 000 гривень.

Водночас правоохоронці обіцяють бути людяними й розглядати кожен випадок окремо.