Сумський ТЦК порівняв службу в ЗСУ з Minecraft і закликав молодь підписати контракт "18 – 24"

Сумський обласний ТЦК і СП вирішив привернути увагу молоді до контракту "18 – 24", порівнявши службу з популярною грою Minecraft. Однак така агітація викликала хвилю критики в соцмережах.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

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Як ТЦК на Сумщині заохочувало підписати контракт "18 – 24"

У Сумському ТЦК вирішили заохотити молодь до служби за контрактом "18 – 24", порівнявши ЗСУ з Minecraft.

А поки хтось крафтить дерев’яний меч, інші – формують команду реального світу. І ти можеш бути серед них. Поки хтось готується до прем’єри фільму Minecraft – ти можеш прокачати головного персонажа в реальності. Себе,

– йдеться в повідомленні.

У дописі провели паралелі між Minecraft і військовою службою, зазначивши, що в грі користувач добуває ресурси, взаємодіє з іншими гравцями, воює з піглінами (ворожими істотами з гри – 24 Канал), будує укриття та виживає.

"У ЗСУ – так само, тільки все по-справжньому: не піксельна броня – а справжній бойовий досвід; не просто “виживання” – а відповідальність за майбутнє; не віртуальна команда – а побратими на все життя", – зазначили в ТЦК.

Таким чином молодь заохотили укладати спеціальний контракт "18 – 24", додавши, що грати в Minecraft – "це круто", але "бути в піксельному світі ЗСУ – це по-дорослому круто".

Втім, публікація викликала хвилю критики й зібрала чимало негативних коментарів.