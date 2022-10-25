Сунак у першій промові на посаді прем'єра попередив британців про "важкі рішення"

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 25 жовтня призначив Ріші Сунака прем'єр-міністром. Аудієнція відбулася у Букінгемському палаці.

Сунак став 57-м прем'єр-міністром Британії. Він є став третім прем'єром цього року та увійде на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду за останні два століття.

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Сунак згадав про помилки Трасс

Сунак вирушив на Даунінг-стріт, щоб виступити з промовою. Він прокоментував прем'єрство своєї попередниці Ліз Трасс, та сказав вона була сповнена ентузіазму з приводу змін, але все ж таки "були допущені деякі помилки". Новий прем'єр наголосив, що хиби Трасс не мали на меті поганих намірів.

Під час промови Сунак наголосив, що забезпечить економічну стабільність, але це означає, що "будуть важкі рішення". Він також звернувся до Бориса Джонсона та подякував йому за "неймовірні здобутки" на посаді прем'єра.

Джонсон привітав Сунака у твітері. Він написав, що "настав час для кожного консерватора висловити повну та щиру підтримку нашому новому прем’єр-міністру".

Президент України Володимир Зеленський також привітав новопризначеного главу правління Великої Британії. Він побажав чиновнику подолати всі виклики, що стоять перед британським суспільством.

Сунак офіційно став прем'єром Британії

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

Борис Джонсон відмовився від наміру брати участь у виборах нового лідера британської Консервативної партії.

У понеділок, 24 жовтня, стало відомо, що Пенні Мордонт відкликала свою кандидатуру на посаду очільниці торі, у результаті чого її автоматично посів колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року. Він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

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