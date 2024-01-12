Сунак приїхав до Києва: про що свідчить послідовність британської підтримки України

Ріші Сунак прибув до Києва задля підписання важливої угоди та оголошення про нову допомогу. Такі дії прем'єра продовжують цілу низку послідовних ініціатив Британії для посилення обороноздатності України.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що візит прем'єра Британії до Києва варто розглядати як ще один крок у розвитку стратегічного партнерства між двома країнами.

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Британія стабільно підтримує Україну

З перших днів повномасштабного вторгнення Лондон став один із найбільш послідовних союзників України. Тоді проактивною позицією відзначився Борис Джонсон, але і з його відходом курс на підтримку Києва анітрохи не змінився.

Британія однією з перших надала Україні військову допомогу – протитанкові комплекси NLAW, які в кількості понад 1000 одиниць прибули до України на тлі загрози російського нападу. Після цього Лондон також надав Силам оборони ПЗРК Starstreak, танки Challenger 2 та САУ AS90.

"Цей візит (Ріші Сунака – 24 Канал) є частиною цієї (послідовної – 24 Канал) підтримки. Це підтвердження високого рівня стратегічних відносин між нашими країнами. Нагадаю, що ще до російського вторгнення під часу візиту Володимира Зеленського до Британії була підписана угода про стратегічне партнерство, і ця угода знайшла своє підтвердження під час нинішньої великої війни", – зауважив Фесенко.

З огляду на це не дивно, що Сунак приїхав до Києва не з порожніми руками, а з конкретною військовою допомогою та гарантіями безпеки.

Яку допомогу Сунак надасть Україні