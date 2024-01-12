Сунак приїхав до Києва: про що свідчить послідовність британської підтримки України
Ріші Сунак прибув до Києва задля підписання важливої угоди та оголошення про нову допомогу. Такі дії прем'єра продовжують цілу низку послідовних ініціатив Британії для посилення обороноздатності України.
Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він переконаний, що візит прем'єра Британії до Києва варто розглядати як ще один крок у розвитку стратегічного партнерства між двома країнами.
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Британія стабільно підтримує Україну
З перших днів повномасштабного вторгнення Лондон став один із найбільш послідовних союзників України. Тоді проактивною позицією відзначився Борис Джонсон, але і з його відходом курс на підтримку Києва анітрохи не змінився.Зверніть увагу! Британія однією з перших надала Україні військову допомогу – протитанкові комплекси NLAW, які в кількості понад 1000 одиниць прибули до України на тлі загрози російського нападу. Після цього Лондон також надав Силам оборони ПЗРК Starstreak, танки Challenger 2 та САУ AS90.
"Цей візит (Ріші Сунака – 24 Канал) є частиною цієї (послідовної – 24 Канал) підтримки. Це підтвердження високого рівня стратегічних відносин між нашими країнами. Нагадаю, що ще до російського вторгнення під часу візиту Володимира Зеленського до Британії була підписана угода про стратегічне партнерство, і ця угода знайшла своє підтвердження під час нинішньої великої війни", – зауважив Фесенко.
З огляду на це не дивно, що Сунак приїхав до Києва не з порожніми руками, а з конкретною військовою допомогою та гарантіями безпеки.
Яку допомогу Сунак надасть Україні
- Під час візиту Сунака було оголошено, що Британія стане першою країною "великої сімки", яка підписала угоду про надання Україні гарантій безпеки на той час, поки вона не стане членом НАТО.
- Також у британському уряді повідомили, що в наступному фінансовому році на підтримку виробництва безпілотників для України буде спрямовано 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Більшість із цих безпілотників має бути виготовлена у Великій Британії.
- Раніше також стало відомо, що Британія разом із Норвегією заснували "морську коаліцію" на підтримку України. Вона буде спрямована на довгострокову підтримку українських військово-морських сил задля того, щоб протидіяти російській агресії в Чорному морі.