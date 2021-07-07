Суперечливі положення та відсутність закону: що відбувається із судовою реформою Зеленського

Зробити, щоб суди були чесними обіцяв чи не кожен президент України. Не став винятком і Володимир Зеленський.

Зеленський вважає, що судова реформа є однією з найскладніших викликів. Він обіцяє завершити її протягом 3 років.

До теми Судова реформа під загрозою: хто відповідальний за конституційну кризу в Україні

Українським судам і досі довіряють менше ніж 2% громадян. Система переповнена скандалами. Навіть після виходу на пенсію судді живуть коштом українців. Середня щомісячна пенсія судді у відставці перевищує 77 тисяч гривень.

Депутати ухвалили несумісні положення

Наприкінці другого року при владі президентська монобільшість почала голосувати за необхідні законопроєкти, щоб перезавантажити 2 головних органи добору, звільнити суддів та запустити реформу.

Спершу Верховна Рада ухвалила документ про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. До кінця сесії обіцяють проголосувати за документ про Вищу раду правосуддя. Втім, навіть першу половину ухвалили недбало і закон все одно не запрацює.



"Ухвалили суперечливі положення. Відповідно зараз треба знайти модель, яка дозволить збалансувати цей законопроєкт. Ідеально, щоб президент застосував своє право вето. Тоді б швидко виправили колізії в законі", – сказав представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

Застереження юристів

За тиждень до літніх канікул 2021 року судової реформи немає. Першу її частину, закон про Вищу кваліфікаційна комісія суддів України, може ветувати президент. Щодо другої половини, яка стосується перезавантаження Верховної ради правосуддя, юристи мають застереження.

Закон, який має очищувати ВРП, не очищуватиме чинних її членів. Він працюватиме на майбутнє. Щоб звільнити чинних її членів етична рада лише рекомендуватиме, що хтось недоброчесний і його треба звільнити,

– пояснив член Автомайдану та юрист Центру протидії корупції Вадим Валько.

Рябошапка не вірить в успіх реформи

Фінальним сигналом того, чи буде реформа дієвою, стане останнє пленарне засідання Верховної Ради. Тоді судову реформу представлять у фінальному варіанті. Стане відомо, чи ухвалять депутати обидва закони й з якими правками.

Важливо Якби Зеленський міг, то реформував би суд рішенням РНБО, – Рябошапка

Перший генеральний прокурор Зеленського Руслан Рябошапка в успіх судової реформи не вірить. Він переконаний, що 2019 року в Офісі Президента розглядали ефективніший законопроєкт судової реформи. На його думку, справжня судова реформа не потрібна ні Банковій, ні монобільшості.



"Ще у 2019 році закон передбачав зміни щодо реформування ВККС і ВРП. Це мав бути важливий блок щодо дисциплінарної відповідальності та швидших процедур притягнення суддів до відповідальності", – сказав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

До формування ВРП долучать міжнародних експертів

Є ситуація, коли президент публічно декларує прагнення перезавантажити суди й обіцяє судову реформу західним партнерам і кредиторам. Водночас президентська монобільшість на чолі з головою профільного комітету Ради Андрієм Костіним її гальмує і навіть саботує ліквідацію Окружного адмінсуду.

Попри критику, позитивним сигналом є те, що до формування ВРП таки долучать міжнародних експертів. Це збільшить шанс на очищення судів.

"Перевірятимуть кандидатів на посаду членів ВРП представники міжнародних експертих організацій і 3 представники української спільноти. Тобто це дзеркальна ситуація з конкурсною коміцією ВККС. Переконаний, що це дозволить зробити ефективнішою діяльність ВРП", – зазначив Федір Веніславський.

Про судову реформу Зеленського дивіться у сюжеті 24 каналу: