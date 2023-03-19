Його інтереси стали суперечити бажанням Путіна: чого прагне Кадиров

Чеченський терорист Рамзан Кадиров довгі роки займався активною політичною експансією, але міт про силу "кадирівців" розбився з першими зіткненнями об ЗСУ. Тепер же для Кадирова важливо втримати те, що він вже має, а про нові досягнення вже можна забути.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, вплив Кадирова базувався на мітичному образі сильних "кадирівців", які були нібито чемпіонами світу у всьому, але цей образ був вщент розгромлений у війні з Україною.

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Кадиров здувся

Аббас Галлямов припускає, що Рамзан Кадиров вирішив запустити інформацію про свої проблеми здоров'ям для того, щоб у нього була офіційна відмовка від участі у війні. Оскільки сила Кадирова та "кадирівців" виявилась мильною бульбашкою, сам очільник чеченських терористів тепер намагається втримати те, що вже має.

Політолог зазначив, що Кадиров зараз дуже слабкий в політичному розумінні, а деякий час він намагався підтримувати свій образ за допомогою "ТікТок військ", але згодом він або його радники зрозуміли, що з цього виходить повна маячня.

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Галлямов переконаний, що Кадиров зараз дуже зосереджений на утриманні влади в Чечні, тому повністю підтримує дії Кремля, повністю лояльний до дій Владіміра Путіна та зливає Євгєнія Прігожина на користь Сєргєя Шойгу.

Йому зараз потрібно втримати владу в самій Чечні, бо очевидно, що значку частину чеченців він своїми авторитарними та диктаторськими методами управління налаштував проти себе,

– сказав Аббас Галлямов.

Він додав, що чеченці, які зараз воюють на стороні України відкрити заявляють, що після знищення російських загарбників на українській території, вони підуть звільняти Чечню.

На думку політолога, Кадиров цього боїться й готується до можливого протистояння. У цій ситуації інтереси Путіна та Кадирова розходяться, бо Путін хоче, щоб чеченці брали участь в штурмі Бахмута та інших міст України, щоб побільше віджати в України, а Кадиров хоче, щоб чеченці сиділи в Чечні й були готовими до можливої війни вже там.

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