У супермаркеті Луцька виявили пакет з розлитою ртуттю: довелося усіх евакуювати
Джерело:"Волинські новини"
У камері для зберігання одного з супермаркетів Луцька виявили небезпечну речовину. Хтось залишив там поліетиленовий пакет із розлитою ртуттю.
Це сталося 3 листопада в супермаркеті АТБ, що на проспекті Відродження. Відповідний виклик від чергового поліції надійшов до рятувальників близько 17:40.
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Постраждалих немає
Надзвичайники виявили у камері для зберігання речей близько 200 грамів розлитої ртуті. На місце події оперативно прибули спеціалісти відділення радіаційно-хімічного захисту. Натомість персонал супермаркету евакуацію відвідувачів із будівлі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.Довідка. Пари ртуті та її сполуки є дуже отруйними. Вдихання навіть малих концентрацій протягом тривалого часу призводить до хронічного отруєння.
Ртуть вже зібрали
Як повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 19:10 фахівці цивільного захисту зібрали всю ртуть у спеціальну ємність. Після цього провели демеркуризацію (заходи, спрямовані на зниження концентрації парів ртуті в повітрі приміщень до гранично допустимої) об'єкту.
Інцидент трапився в супермаркеті Луцька / Фото ДСНС
На місце прибули надзвичайники / Фото ДСНС
Попередні випадки з ртуттю в Україні
- На початку жовтня у Кривому Розі виявили понад кілограм ртуті. Небезпечна речовина лежала просто посеред вулиці Соборної. Загалом метал розтікся на площі в 1 квадратний метр.
- Під час ремонту в школі східних мов та бойових мистецтв "Будокан", що у Львові, розлиту ртуть знайшли, коли зняли стару підлогу в коридорі. Скільки часу вона там перебувала – невідомо.
- Раніше пів кілограма ртуті зібрали на залізничному вокзалі у Львові. Речовину знайшли поблизу смітника на першому пероні. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували забруднення.