Супермодель Емілі Ратажковскі вперше показала свою обручку: фото

Американська модель Емілі Ратажковскі вперше зблизька показала свою обручку, яку їй подарував Себастьян Бір-Маклард на заручини.

Вкінці лютого 2018 року Емілі Ратажковскі приголомшила прихильників несподіваною новиною про одруження з актором та продюсером Себастьяном Бір-Маклардом. До заміжжя пара прозустрічалась всього кілька тижнів, що трішки шокувало підписників зірки. Окрім цього, супермодель відмовилась від традиційного білого плаття, одівши на скромну церемонію стильний костюм від Zara.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 2 Бер 2018 р. о 8:04 PST

З часу одруження Емілі Ратажковскі минуло 4 місяці. Аж тепер модель вирішила вперше показати перстень, який Себастьян Бір-Маклард подарував їй на заручини. Ювелірний виріб з двома великими діамантами Емілі носить із золотою обручкою.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лип 2018 р. о 7:23 PDT

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Лип 2018 р. о 6:54 PDT

Варто зазначити, що сама Емілі Ратажковскі розповідала: більшість прихильників робили ставки на те, що її шлюб витримає всього кілька тижнів. Однак пара досі разом, а їхні стосунки стають дедалі міцнішими. Так, зірки вже придбали спільне житло та активно подорожують, демонструючи сімейну ідилію.