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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Супермоделі продемонстрували вишукані сукні на благодійному балі в Каннах: яскраві фото

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Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Gettyimages

Супермоделі у вишуканих сукнях взяли участь у традиційному для Каннського кінофестивалю благодійному гала-прийомі "amfAR Gala Cannes".

В рамках благодійного балу зірки зібралися на території п'ятизіркового готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, який розташований на мисі Антіб, між Ніццою та Каннами.

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Сінді Бруна

Традиційно в рамках вечора проходить благодійний аукціон, а всі зібрані кошти організатори вечері перераховуються в фонд боротьби зі СНІДом.


Адріана Ліма


Алесандра Амброзіо


Лаіс Рібейро


Мішель Родрігес


Ізабель Гулар


Ельза Хоск


Сара Сампайо

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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