Супермоделі продемонстрували вишукані сукні на благодійному балі в Каннах: яскраві фото
Супермоделі у вишуканих сукнях взяли участь у традиційному для Каннського кінофестивалю благодійному гала-прийомі "amfAR Gala Cannes".
В рамках благодійного балу зірки зібралися на території п'ятизіркового готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, який розташований на мисі Антіб, між Ніццою та Каннами.
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Сінді Бруна
Традиційно в рамках вечора проходить благодійний аукціон, а всі зібрані кошти організатори вечері перераховуються в фонд боротьби зі СНІДом.
Адріана Ліма
Алесандра Амброзіо
Лаіс Рібейро
Мішель Родрігес
Ізабель Гулар
Ельза Хоск
Сара Сампайо
Джерело: 24 Канал
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