Супермоделі продемонстрували вишукані сукні на благодійному балі в Каннах: яскраві фото

Супермоделі у вишуканих сукнях взяли участь у традиційному для Каннського кінофестивалю благодійному гала-прийомі "amfAR Gala Cannes".

В рамках благодійного балу зірки зібралися на території п'ятизіркового готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, який розташований на мисі Антіб, між Ніццою та Каннами.

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Сінді Бруна

Традиційно в рамках вечора проходить благодійний аукціон, а всі зібрані кошти організатори вечері перераховуються в фонд боротьби зі СНІДом.



Адріана Ліма





Алесандра Амброзіо



Лаіс Рібейро



Мішель Родрігес



Ізабель Гулар



Ельза Хоск