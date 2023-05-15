Серйозні заявки на розрив з Москвою: Фейгін оцінив риторику суперника Ердогана на виборах

У Туреччині має відбутися другий тур президентських виборів, адже жоден кандидат не набрав більше 50% голосів. Головний суперник Ердогана на виборах Киличдароглу є протилежністю свого опонента, адже з ним Туреччина може розірвати зв'язки з Москвою.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник й опозиційний політик Марк Фейгін. Насправді Ердоган був дуже близьким до перемоги ще в першому турі.

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Ердогану потрібно шукати резерви

Фейгін зазначив, що в ситуації з виборами в Туреччині не працює чиста арифметика. Мовляв, якщо в першому турі більшість голосів набрав Ердоган, то так буде й у другому. Опозиція в Туреччині об'єднана, й головний суперник чинного президента Киличдароглу може перетягнути собі голоси інших кандидатів.

Явка на виборах – майже 90%. Резерву немає. Не може ж прийти 100%, бо є хворі, ті, в кого нема бажання голосувати тощо. Багато хто говорить, що резерв є в голосуванні емігрантів, у великих турецьких общинах у Європі, в інших місцях, хоча за кого вони проголосують – теж відкрите питання,

– зауважив російський правозахисник.

У таких випадках може включити ефект спокуси змінити все. Ердоган при владі 20 років. Однак хоч його й називають диктатором, у нього є політичні в'язні, демократія Туреччини набагато краща, ніж у Росії. Там такого ніколи не було, навіть при Єльцині.

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У Киличдароглу не буде добрих стосунків з Москвою

Риторика Киличдароглу така, що добрих стосунків з Москвою в нього не буде. Тим паче він уже говорить про те, як Росія втручається у вибори. Вектор Туреччини за Киличдароглу розвернеться на Захід. Опонент Ердогана є прямим політичним спадкоємцем Ататюрка, з орієнтованістю на Євросоюз і США.

"Така парадигма веде до більшого конфлікту з Москвою. Захід не дозволить бути таким дуальним, нині війна триває, треба визначатися. З цієї точки зору питання стоїть дуже й дуже гостро, бо це не лише зміна кандидатів – одного чинного президента, який довгі роки перебував при владі, на іншого", – наголосив російський опозиційний політик.

Це прихід людини з зовсім іншою політичною орієнтацією. Фактично Ердоган і Киличдароглу є представниками двох різних світів. Зокрема, Ердогана підтримують поціновувачі традиційних ісламських цінностей, а ось прихильниками Киличдароглу є представники так званої урбаністичної Туреччини.

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