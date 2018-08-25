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Супрун нагадала правила безпеки у натовпі

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Як поводитися у натовпі та на масових заходах
Як поводитися у натовпі та на масових заходах / energolife.info

Святкові вихідні є гарною нагодою відпочити та відвідати концерти та інші масові заходи.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала правила безпеки в натовпі та на масових заходах.

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1. Добре вивчіть місце, тривалість та формат заходів, заходи безпеки та скільки людей приблизно відвідає дійство.

2. Перегляньте прогноз погоди. Обов’язково потрібно мати з собою достатню кількість води.

Як поводитися у натовпі
Як поводитися у натовпі

3. Звертайте увагу на все, що відбувається навколо – виходи, місце надання допомоги, розташування координаторів заходу.

4. У випадку, якщо ви загубитеся, домовтеся про місце зустрічі під час заходів.

5. Під час руху з натовпом в одному напрямку не штовхайтеся та не спішіть, уникайте звуження між будівлями, тупиків чи виступів.

6. Не рухайтеся проти натовпу. Якщо ви хочете його перетнути – зробіть це по діагоналі або по дотичній. Якщо у вас щось впало – у жодному разі не опускайтеся, щоб підняти.

Правила безпеки на масових заходах
Правила безпеки на масових заходах

7. Уникайте стін, металевих парканів чи вітрин. Найкраще станьте від них якомога далі.

8. Якщо ви впали у натовпі, то спершу захистіть голову руками та підігніть до грудей ноги. Спробуйте якнайшвидше встати.

9. Не вдягайте речей, за які можна зачепитися – шарф, довгі прикраси чи краватка. Одяг не повинен обмежувати ваш рух.

Одяг не повинен обмежувати ваш рух
Одяг не повинен обмежувати ваш рух

10. Якщо ви взяли дітей – то стежте за ними, одягніть їм яскравий одяг та зарядіть їх телефон, якщо трапиться непередбачувана ситуація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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