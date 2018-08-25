Супрун нагадала правила безпеки у натовпі
Святкові вихідні є гарною нагодою відпочити та відвідати концерти та інші масові заходи.
Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала правила безпеки в натовпі та на масових заходах.
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1. Добре вивчіть місце, тривалість та формат заходів, заходи безпеки та скільки людей приблизно відвідає дійство.
2. Перегляньте прогноз погоди. Обов’язково потрібно мати з собою достатню кількість води.
Як поводитися у натовпі
3. Звертайте увагу на все, що відбувається навколо – виходи, місце надання допомоги, розташування координаторів заходу.
4. У випадку, якщо ви загубитеся, домовтеся про місце зустрічі під час заходів.
5. Під час руху з натовпом в одному напрямку не штовхайтеся та не спішіть, уникайте звуження між будівлями, тупиків чи виступів.
6. Не рухайтеся проти натовпу. Якщо ви хочете його перетнути – зробіть це по діагоналі або по дотичній. Якщо у вас щось впало – у жодному разі не опускайтеся, щоб підняти.
Правила безпеки на масових заходах
7. Уникайте стін, металевих парканів чи вітрин. Найкраще станьте від них якомога далі.
8. Якщо ви впали у натовпі, то спершу захистіть голову руками та підігніть до грудей ноги. Спробуйте якнайшвидше встати.
9. Не вдягайте речей, за які можна зачепитися – шарф, довгі прикраси чи краватка. Одяг не повинен обмежувати ваш рух.
Одяг не повинен обмежувати ваш рух
10. Якщо ви взяли дітей – то стежте за ними, одягніть їм яскравий одяг та зарядіть їх телефон, якщо трапиться непередбачувана ситуація.
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