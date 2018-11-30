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      Супрун назвала місця, де можна безкоштовно пройти тести на ВІЛ

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      Тести на ВІЛ
      Тести на ВІЛ / narodna-pravda.ua

      В Україні більшість нових випадків виявляються вперше на 3 та 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний. Ця ситуація може бути виправлена, якщо не заплющувати очі на проблему та вчасно проходити тестування.

      Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

      Читайте також: Супрун порадила, як уникнути застуди взимку

      Вона нагадала, що 1 грудня у всьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом.

      "Сьогодні ми як ніколи близько, щоб подолати одну з найжахливіших епідемій за часів існування людства. СНІД більше не входить в десятку провідних причин смертності. Але досі з ВІЛ-інфекцією живе близько 37 мільйонів людей на планеті. Далеко не кожен з них знає про свій статус", – розповіла Супрун. 

      За її словами, всього ВІЛ-інфікованих українців близько 244 тисяч. Знають про свій статус лише половина оціночної кількості людей, які живуть з ВІЛ.

      Зараз в Україні немає проблем з лікуванням – ми першими у Східній Європі переходимо на 100% забезпеченість ліками. Тобто кожен ВІЛ-позитивний українець може отримувати лікування безоплатно! Зараз у подоланні хвороби найважливіше – виявити й привести на лікування всіх, хто живе з ВІЛ, – наголосила Уляна Супрун.

      Також міністерка закликала завітайте до найближчого пункту тестування, сама прочедура триває 15 хвилин, безоплатно та конфіденційно. Адреси з місцями для тестування на ВІЛ в Україні можна знайти на сайті AHF Ukraine.

       
      Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун
      “Швидкий тест на ВІЛ можна пройти і в сімейного лікаря. У наступному році в країну буде завезено більше мільйону високоякісних (точність 99%) тестів як за державні кошти, так за фінансування міжнародних донорів. Не будь дитиною — пройди тест на ВІЛ!”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Уляна Супрун ВІЛ СНІД
      Джерело: Здоров'я 24
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