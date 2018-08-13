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Супрун назвала найпоширеніші причини бронхіальної астми

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Супрун назвала найпоширеніші причини бронхіальної астми
Супрун назвала найпоширеніші причини бронхіальної астми / medicalnewstoday.com

Астма – це невиліковне захворювання при якому відбувається запалення дихальних шляхів. Хвороба найбільше впливає на показники смертності та знижує якість життя пацієнта.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала основні причини, через що виникає бронхіальна астма, йдеться на сторінці у Facebook.

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Астмою можуть захворіти люди усіх вікових груп. Її не можна вилікувати, проте можливо контролювати перебіг захворювання.



Найбільш поширені причини бронхіальної астми:

  1. Алергени. Астма частіше виникає у пацієнтів, що страждають від алергічного риніту або атопічного дерматиту
  2. Спадкова схильність.
  3. Шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці.
  4. Низька вага при народженні та/або куріння матері під час вагітності.
  5. Часті респіраторні захворювання.
  6. Деякі медикаменти. Аспірин, група протизапальних і знеболювальних препаратів, ліки від тиску (бета-блокатори) також можуть стати причиною бронхіальної астми.
  7. Ожиріння.
  8. Низька фізична активність.

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Для того, щоб не захворіти на бронхіальну астму, потрібно часто прибирати у помешканні, стежити за рівнем сухості повітря в домі, зволожувати та фільтрувати повітря.

Не варто зволікати при перших підозрах на астму – зверніться одразу до лікаря. Обмежте використання хімікатів, не вживайте препарати, що можуть спричинити хворобу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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